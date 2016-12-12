 Bruma, Fatau’yu yaktı! – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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HEPSİ
    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    , Fatau’yu yaktı!

    Bruma, Fatau’yu yaktı!
    Karşılaşmanın 78. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kalan Mohammed Fatau, 'nın kurbanı oldu! Ganalı oyuncu, G.Saray'ın yıldızını durdurmak istediği pozisyonda rakibine faul yapmak zorunda kaldı. Maçın hakemi de 23 yaşındaki futbolcuyu ikinci sarıdan oyundan attı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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