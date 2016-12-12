Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kayserispor ile 14 Aralık Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile sahada bireysel çalışmalara başlayan Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.
Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:50
- Çevik ve Kuvvetli
Toplam 6
Yorum
ozan sana kendini atıyorsun hak yiyorsun diye saydıran biri olarak şunu söylemek istiyorum ki : Yasin efendi dün ADAM GİBİ ADAMDIN. ellerin öpülesi bu davranışın için Allah razı olsun. Hep böyle ol inşallah Sana Adam olmak Çok yakışıyor.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
BüyükBaşkan TEBRİK EDİYORUM BAŞKAN KEŞKE AZİZ YILDIRIM DURSUN ÖZBEK GİBİ BAŞKANLARLA AYNI KAREDE AYNI CÜMLELERİ KURABİLSEYDİN BİRLİK OLMALIYIZ ARAMIZ BOZUK OLABİLİR AMA KANIMIZ BOZUK DEĞİL.
- Fikret Orman: "İte köpeğe prim vermeyeceğiz"
Toplam 2
Yorum
H.H.C1903 Fikret Orman diye yazılır, Adam diye okunur. !
Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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