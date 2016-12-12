 Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi

    Beşiktaş'ta Türkiye Kupası mesaisi

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. haftasında Kayserispor ile 14 Aralık Çarşamba günü yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneç yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. Pas, top kontrolü, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Antrenmana tedavisine devam edilen Caner Erkin ile sahada bireysel çalışmalara başlayan Aras Özbiliz ve Anderson Talisca'nın katılmadığı aktarıldı.

    Beşiktaş, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:50
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