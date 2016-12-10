 İşte Antep’in yeni hocası – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    İşte Antep’in yeni hocası

    İşte Antep’in yeni hocası
    Ligde 4'te '0' çeken 'da yeni hoca belli oldu. Rumen ekibi ile önceki gün yollarını ayıran teknik direktör , G.Antep ile anlaştığını açıkladı. Türkiye'den daha yüksek maaş alacağını söyleyen Rumen hoca, "Türkiye'de çalışacak olmak beni heyecanlandırıyor. Benim için çok büyük şans" dedi.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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