 Aybaba G.Antep’e – Fotomaç – 09 Aralık 2016
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HEPSİ
    09 Aralık 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Aybaba G.Antep’e

    Aybaba G.Antep’e
    İsmail Kartal ile yollarını ayıran G.Antep'te Samet Aybaba ön plana çıktı. Sezon öncesi de ismi gündeme gelen ancak anlaşılamayan Aybaba, 2005- 06'da Antep'i çalıştırmıştı.
    1. 09 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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