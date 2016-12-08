Antep’te Üzülmez favori
İsmail Kartal'ın olaylı bir şekilde kontratı fesheden Gaziantep, G.Birliği'nden ayrılan İbrahim Üzülmez'le anlaşma yolunda. Futbolculuk döneminde G.Antep'te parlayıp Beşiktaş'a geçen Üzülmez, teknik direktörlük kariyerinde Ankara ekibindeki başarısıyla adından söz ettirdi.
- 08 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 02:16
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