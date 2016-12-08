 Antep’te Üzülmez favori – Fotomaç – 08 Aralık 2016
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    08 Aralık 2016, Perşembe
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    Antep’te Üzülmez favori

    Antep’te Üzülmez favori
    'ın olaylı bir şekilde kontratı fesheden Gaziantep, G.Birliği'nden ayrılan 'le anlaşma yolunda. Futbolculuk döneminde G.Antep'te parlayıp Beşiktaş'a geçen Üzülmez, teknik direktörlük kariyerinde Ankara ekibindeki başarısıyla adından söz ettirdi.
    1. 08 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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