 Gaziantepspor'da Kartal dönemi sona erdi – Fotomaç – 07 Aralık 2016
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    07 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gaziantepspor'da Kartal dönemi sona erdi

    Gaziantepspor'da Kartal dönemi sona erdi

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör ile yollarını ayırdı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile teknik direktör bir araya gelerek takımla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

    Yapılan görüşme sonucunda, İsmail Kartal ve yardımcılarının kulüple olan sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

    Açıklamada, "Kulübümüz tarafından tüm alacakları ödenen Profesyonel Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal ve yardımcılarına hizmetleri için teşekkür eder, kendilerine bunda sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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