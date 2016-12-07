Gaziantepspor hocasız çalıştı!
Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Gaziantepspor, akşam antrenmanını teknik direktörsüz gerçekleştirdi.
Öte yandan, antrenmanda oyuncuların yaşanan son durumlardan dolayı bir hayli moralleri bozuk olduğu gözlendi. Kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile sürdürecek.
- 07 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 20:06
- Al sana parti: 3 gol 1 asist
Toplam 23
Yorum
FUTBOL USA TURK MILLI TAKIMIN MACLARINDA SAHADA DOLASMAKTAN BASKA BISEYE YARAMADI. BELKI MAC ARFESINDE KUMARA GITMEZ
- Beşiktaş taraftarı yoğun bakımda
Toplam 2
Yorum
FB Allah sifa versin
- Aykut Kocaman'dan Gent açıklaması
Toplam 2
Yorum
Haydı kocAman Sen vaz geçemezsin biz senınle UEFA'da gınalin kapısını çalmıştık Gökhan Gönül kafaya Yedigi tekmeden sonrA doşlarcı oldu sen bırakıp gıttın fenerı ama biliyoruz tekrar doneceksın şimdi çık puanlari Avaraji al
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