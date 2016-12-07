 Gaziantepspor hocasız çalıştı! – Fotomaç – 07 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Aralık 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    hocasız çalıştı!

    Gaziantepspor hocasız çalıştı!

    Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran , akşam antrenmanını teknik direktörsüz gerçekleştirdi.

    'in 14. haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına sürdüren , Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından akşamki antrenmanı antrenör Tahsin Tam yönetiminde gerçekleşti. Celal Doğan Tesisleri'nde saat 16.00'da gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusu ve açma-germe egzersizleri başladı. Antrenmanın ana bölümünde pas çalışmaları, 5'e 2 oyun ve kanat-orta şut çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Fildişi sahili Davg Angan da akşamki antrenmanda yer aldı.

    Öte yandan, antrenmanda oyuncuların yaşanan son durumlardan dolayı bir hayli moralleri bozuk olduğu gözlendi. Kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00'da yapacağı antrenman ile sürdürecek.
    1. 07 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gaziantepspor hocasız çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.