Gaziantepspor'da Kartal dönemi sona erdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ile teknik direktör İsmail Kartal bir araya gelerek takımla ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Yapılan görüşme sonucunda, İsmail Kartal ve yardımcılarının kulüple olan sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Açıklamada, "Kulübümüz tarafından tüm alacakları ödenen Profesyonel Futbol A Takım Teknik Direktörü İsmail Kartal ve yardımcılarına hizmetleri için teşekkür eder, kendilerine bunda sonraki futbol yaşamlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:54
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
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Yorum
onur ivan bebek i haklı çıkarıyorsun o zaman bu sözle
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 33
Yorum
isminiz Burada bir Beşiktaş li olarak gs fener yada ts diil karşımızda bizi istemeyen Türk topraklarında gözü olan bir haçlı birliği vardır.
- 4-0'dan sonra gösyaşlarını tutamadı!
Toplam 33
Yorum
özet bu hakem hataları var da.. teknik adam hataları da var.
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