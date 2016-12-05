 Süper Lig ekibinde ayrılık! – Fotomaç – 05 Aralık 2016
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    05 Aralık 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig ekibinde ayrılık!

    Süper Lig ekibinde ayrılık!
    Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

    Detaylar birazdan...
    1. 05 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:36
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