Süper Lig ekibinde ayrılık!
Gaziantepspor, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.
Detaylar birazdan...
Detaylar birazdan...
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 16:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rakip Banvit
Toplam 1
Yorum
Mehmet Bence takımın başına Sadi tekelioglu gelmesi lazım Başkan muarrem bey selametle kalın
- Cardozo: Beni alın
Toplam 12
Yorum
artvinli bence eto alinmali
- Gördük Beşiktaş'ı!
Toplam 57
Yorum
bjk çok üstün oynamışlar mış o kadar eksikle geldiğimiz kadıköyde kaleye bulan şutunuz yok beyler!!! top göstermedik derken bi zahmet oynama yüzdesine bakın arena da görüşürüz
Süper Lig ekibinde ayrılık! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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