İsmail Kartal’ın koltuğu sallanıyor
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Akhisar Belediyespor mağlubiyeti sonrası hedef tahtası haline geldi.
Taraftarlar ve yerel medya istifaya çağırdı
Gaziantep ekibinin ligde evinde oynadığı son maçta Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup olması moralleri bozdu. Taraftarlar ve yerel medya ise hem İsmail Kartal'ı hem de Kızıl yönetimini istifaya davet etti. Kartal, Akhisar Belediyespor mağlubiyeti sonrası bir gazetecinin istifa etmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki sorusuna ise, "Bu karar yönetim ve başkanın iradesindedir" yanıtını vermişti.
4 maçta sıfır çekti
Gaziantepspor bu mağlubiyetle beraber ligdeki 8. yenilgisini aldı. Kırmızı-siyahlı takım evinde Osmanlıspor'u 3-1 yendikten sonra sırasıyla oynadığı lig maçlarında Alanyaspor'a 4-3, Konyaspor'a 3-0, Kardemir Karabükspor'a 2-0 ve son olarak Akhisar Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu. Gaziantep ekibi ligde oynadığı son 4 resmi maçta 12 puan kaybetti. Kırmızı-siyahlı ekip aldığı bu mağlubiyetlerle küme düşme hattının bir basamak üstünde, 11 puanla 15. sırada yer aldı.
Larsson ve Emre ıslıklandı
Akhisar Belediyespor karşılaşmasında kırmızı-siyahlı taraftarlar oynanan futbola tepki gösterdi. Taraftarlar özellikle net gol pozisyonlarından yararlanamayan Larsson'a büyük bir tepki gösterirken, haftalar sonra yeniden kendine ilk 11'de yer bulan Emre Nefiz maçın 73. dakikasında oyundan çıkarken ıslıklandı.
(KU-SK-S)
05.12.2016 10:31:10 TSI
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Kaynak: IHA
- 05 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 10:40
- Alanya'da 'Kocaman' galibiyet
Toplam 11
Yorum
ALANYAAAALI eliyle özür dilemekten başka her anlama gelecek hareketlerde bulunsun hakem de hiç birşey yapmasın
- Beşiktaş'ın oyun sistemi değişti
Toplam 4
Yorum
fairplay34 böyle sakatlık dönemlerinde süpriz oyuncular oynatacaksın..yoksa durgunluğa girmek kaçınılmaz.örnek napoli.. caner,talişka sakat..oğuzhan,g.inler 2 hafta oldu sakatlıktan çıktıkları..inler lig başladığında takımın gizli lideri ve hem ofansif hem defansif süperdi..oynatılmıyor.kerim küstürüldü.plasebo yapmak lazım takıma
- Hakemler rakipten
Toplam 90
Yorum
sende sizi yenen başakşehirle mi ? o değil FB MAÇI forse ettide ben mi görmedim :D ? bjk 2 yıl hakemle kazandı ya FB 15yıldır hakemle alıyo ?
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