 Korkusuz Kartal! – Fotomaç – 03 Aralık 2016
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    03 Aralık 2016, Cumartesi
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    Korkusuz Kartal!

    Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, gelecekle ilgili umutlu konuştu. Kartal, "Genç oyunculara şans vereceğiz ki hem Türk futboluna kazandıralım hem de Gaziantepsor'a önümüzdeki dönemde faydalı olsunlar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Gençler yetişirse gelecekte rahat ederiz" dedi. Kartal, Gaziantepspor olarak ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek istediklerini ve transferde güçlenmek amacında olduklarını söyledi.
    1. 03 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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