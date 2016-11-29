 İsmail Kartal transfer istedi – Fotomaç – 29 Kasım 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Kasım 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    transfer istedi

    İsmail Kartal transfer istedi
    , 'de deplasmanda oynadığı son 13 maçı galip bitiremedi. Son 13 deplasman maçında 5 beraberlik 8 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini Kasımpaşa karşısında geçen sezon almıştı. Teknik direktör , "Takım olarak eksiklerimiz var. Devre arasına kadar maksimum puanı alıp, transfer yapmalıyız" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İsmail Kartal transfer istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle