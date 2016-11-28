Kartal, Celal Doğan Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'la oynadıkları maça puan kazanmak için gittiklerini ancak bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

Kardemir Karabükspor maçının orta sahada başladığını anımsatan Kartal, şöyle konuştu:

"Dengeli bir oyun vardı. Kaptırdığımız bir toptan dolayı gol yedik. Ardından 1-2 pozisyona girdik. Kaleci ile karşı kaşıya olan pozisyonda golü atamadık. Daha sonra bir kırmızı kart yedik, takımın morali bozuldu. Arkasından bir penaltı oldu. Kaç haftadır futbol adına olabilecek tüm şansızlıkları maalesef yaşıyoruz. İkinci yarı 10 kişi ile iyi bir mücadele verdik. Takımımız iyi bir irade ortaya koydu. 1-2 tane de gol pozisyonu ile zorladık. 10 kişi ile iyi mücadele ettik ama maçı kaybettik."

Akhisar Belediyespor maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, "Final niteliğinde bir maç. Bu maça mutlaka kazanmak için çıkacağız. Öncesinde Osmanlıspor ile kupa maçımız olacak. Bu maçı da değerlendiriyoruz ama bizim asıl hedefimiz hafta sonu oynayacağımız Akhisar maçıdır. Bütün oyuncularımızla birlikte bu maça en iyi şekilde konsantre olduk. Çalışmalarımızı en iyi şekilde yaptık, hafta sonu yapacağımız maçı kazanmak için hazırlıklarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin Daniel Larsson'a yönelik tepkilerin olduğunun hatırlatması üzerine Kartal, her futbolcunun hata yapabileceğini belirterek, kişisel hatalarla bir yere varamayacaklarını söyledi.

Larsson'un gol kaçırmasına kendilerinin de üzüldüğünü ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Larsson'un haricinde kaç kişi gol pozisyonuna girebiliyor? Bir de böyle düşünmemiz gerekiyor. Angan sakat olmazsa belki onu oynatacağız. Evans'a bakıyorsun, ortada. Larsson en azından disiplinli. Biz de herkesi değerlendirelim diyoruz. Sonuçta biz bir takımız, hepsi bizim oyuncumuz. Konyaspor maçında adamın karnına top çarpıyor, gol yiyoruz. Böyle bir durum da var. Çocuk elini çekiyor, penaltı olmasın diye inadına top geliyor eline çarpıyor, penaltı oluyor. İkinci golü yiyoruz. Kayseri maçında hakem bize penaltı verdi, ikinci penaltımızı vermiyor. Futbol adına ne kadar olabilecek şansızlıklar varsa yaşadık; sakatlıklar olsun, penaltılar, kendi kalemize attığımız goller var. Umarım Akhisar maçı bizim için kırılma olur. Bu maçtan 3 puanla ayrılırız, alt sıralardan kurtuluruz, hem taraftarımız hem de bizler moral buluruz. Devreyi de en iyi puanlarla kaparız.