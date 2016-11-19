3 puan istiyoruz...
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Sistem olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bazı eksik oyuncularımız var ama her şeye rağmen iç sahada mutlaka kazanmalıyız" dedi.
GAZİANTEPSPOR ÜSTÜN
Gaziantep ile Atiker Konyaspor, bugün Kamil Ocak Stadı'nda yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 26 maçın 13'ünü ev sahibi Gaziantepspor kazanırken, 7 maçta gülen taraf Konyaspor oldu.
GAZİANTEPSPOR ÜSTÜN
Gaziantep ile Atiker Konyaspor, bugün Kamil Ocak Stadı'nda yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 26 maçın 13'ünü ev sahibi Gaziantepspor kazanırken, 7 maçta gülen taraf Konyaspor oldu.
- 19 Kasım 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 22:49
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