 3 puan istiyoruz... – Fotomaç – 19 Kasım 2016
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    19 Kasım 2016, Cumartesi
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    3 puan istiyoruz...

    3 puan istiyoruz...
    Teknik Direktörü , Konyaspor maçıyla ilgili olarak, "Sistem olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Bazı eksik oyuncularımız var ama her şeye rağmen iç sahada mutlaka kazanmalıyız" dedi.

    GAZİANTEPSPOR ÜSTÜN
    Gaziantep ile , bugün 'nda yapacakları maçla lig tarihinde 27. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar iki takım arasında yapılan 26 maçın 13'ünü ev sahibi Gaziantepspor kazanırken, 7 maçta gülen taraf Konyaspor oldu.
    1. 19 Kasım 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:49
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