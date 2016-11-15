"Sahaya kazanmak için çıkacağız"
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor'un Çek futbolcusu Frantisek Rajtoral, iç sahada Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta galibiyeti hedeflediklerini söyledi.
Konyaspor gibi kendilerinin de iyi bir takım olduğunu ifade eden Rajtoral, "Konyaspor karşısında sahaya kazanmak için çıkacağız. Alanya maçında 3 gol attık. Ama çok iyi oynamadık. Savunmada çok iyi işler yaptık, diyemem. Savunmada yaptığımız bariz hatalar sonucu maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Almamız gereken bir maçtı ama maalesef yenildik. Konyaspor maçını düşünüyoruz." diye konuştu.
Gaziantepspor'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Mota da yaptığı açıklamada, sakatlığının geçtiğini ve artık takıma faydalı bir oyuncu olmak istediğini dile getirerek, "Ben orta saha oyuncusuyum. Daha çok atak yönlerini seviyorum. Atağa daha çok yardım etmeyi de seviyorum. Tabii taraftarlarımız da yakında beni tanıyacaktır. Dediğim gibi final paslarını çok iyi yapabiliyorum. Onu da ilerleyen haftalarda göreceklerdir." şeklinde konuştu.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 14:20
- ''Her yıl 2 transfer''
Toplam 7
Yorum
Nisan toz Bence burada sorgulanması gereken Muharrem usta değildir geçmişte harcamayı bilemeyip kulübün paralarını çar çur eden eski başkanlarımızdan. Sorgulayacaksanız onları sorgulayın Muharrem usta ne yapsın UEFA'nın koyduğu finansal fair play kanununa uymaya kısacası kulübü borç batağından kurtarmaya çalışıyor. Şimdi destek zamanı köstek olma zamanı değil
- F.Bahçe'ye sert yanıt
Toplam 8
Yorum
........ KADI KÖY DE OYNANACAK MAÇIN ATMOSFERİ ÇOK İYİ SENAYOLANIYOR SPOR DÜŞMANI TÜRK FUTBOLUNUN KATİLİ AZİZ YILDIRIM TARAFINDAN. ZAMANI GELİNCE ORAYI HADIM KÖY STADINI GÖRECEKSİNİZ..NE ŞEYTANLIKLAR DÖNECEK.
- Futbolda dev adım
Toplam 2
Yorum
taraftar Vatandaşın çıkarı yok gideri var. olan yine bize olacak. baş belası bir djitürk var. yetmez mi? onlar kar edecek diye bizlere futbol izlemek haram. hiç bir zaman bunlar vatantaşdan yana olmadılar ki şimdi olsunlar.
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