Rajtoral, Celal Doğan Tesisleri'ndeki idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Konyaspor'un çok iyi bir takım olduğunu belirtti.

Konyaspor gibi kendilerinin de iyi bir takım olduğunu ifade eden Rajtoral, "Konyaspor karşısında sahaya kazanmak için çıkacağız. Alanya maçında 3 gol attık. Ama çok iyi oynamadık. Savunmada çok iyi işler yaptık, diyemem. Savunmada yaptığımız bariz hatalar sonucu maçtan mağlubiyetle ayrıldık. Almamız gereken bir maçtı ama maalesef yenildik. Konyaspor maçını düşünüyoruz." diye konuştu.

Gaziantepspor'un Brezilyalı oyuncusu Bruno Mota da yaptığı açıklamada, sakatlığının geçtiğini ve artık takıma faydalı bir oyuncu olmak istediğini dile getirerek, "Ben orta saha oyuncusuyum. Daha çok atak yönlerini seviyorum. Atağa daha çok yardım etmeyi de seviyorum. Tabii taraftarlarımız da yakında beni tanıyacaktır. Dediğim gibi final paslarını çok iyi yapabiliyorum. Onu da ilerleyen haftalarda göreceklerdir." şeklinde konuştu.