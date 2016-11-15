 Gaziantep iyi yolda – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Gaziantep iyi yolda

    Gaziantep iyi yolda
    Teknik Direktörü , camiaya seslenerek, "Gerçek Gaziantepspor yakında ortaya çıkacak. zor yenilen bir takım olacağız. Ligin ikinci yarısında daha iddialı bir hale geleceğiz. Gaziantepspor iyi bir yolda" diye konuştu.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:00
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