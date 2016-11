Gaziantepspor, Konyaspor'a hazırlanıyor

Kartal, Celal Doğan Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un geçen sezon ligi üçüncü sırada bitirdiğini, sistem olarak çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini belirtti.

Atiker Konyaspor'un gücünün bilincinde olarak mücadeleye hazırlandıklarını dile getiren Kartal, şu ifadeleri kullandı:

"Sakat oyuncularımız var. Bazılarının sakatlıkları düzeldi, takımla antrenmanlara başladı. Her şeye rağmen kendi evimizde Konyaspor karşısında kolay olmayacak. Her iki takım için de zor maç olacak, ancak bizim şiddetle puana ihtiyacımız var. Her takımın puana ihtiyacı vardır ama biz kendi evimizde oynayacağız, bunu lehimize çevirerek galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Hafta sonunu da iyi değerlendirerek, Konyaspor gibi güçlü bir takımı elimizden gelenin en iyisini yaparak, yüzümüzün akıyla yenmek istiyoruz. Konyaspor disiplinli bir takım. Biz de evimizde sonuç odaklı futbol oynayabiliyoruz. Mücadele anlamında her iki takım için de zor olacak."

İsmail Kartal, sezon başından beri oyuncuların yaşadığı sakatlıklardan dolayı tam kadro olarak sahaya çıkamadıklarını hatırlatarak, "Orkan takımla çalışmalara başladı ve Konyaspor maçında kadroda olacak. Orkan'ın yanı sıra Motta, İlker ve Ghillas da takımla çalışmalara başladı. Angan ve Fatau'nun sakatlıkları sürüyor. Konyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.