 Angan 2 hafta yok – Fotomaç – 13 Kasım 2016
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    13 Kasım 2016, Pazar
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    Angan 2 hafta yok

    Angan 2 hafta yok
    'te Fildişili forvet 'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ve Konyaspor karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Orkan ise takımla idmanlara başladı.
    1. 13 Kasım 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 22:28
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