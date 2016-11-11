 Kartal iddialı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    Kartal iddialı

    Kartal iddialı
    Teknik Direktörü İsmail Kartal, gün geçtikçe çok iyi duruma geldiklerini ve gerçek Gaziantepspor'u yakında izlettireceklerini söyledi. Kartal, "Konya maçı için iddialıyız. Seyircimize güzel bir galibiyet yaşatmak için çalışıyoruz" dedi.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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