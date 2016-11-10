 Gaziantepspor’a uyarı – Fotomaç – 10 Kasım 2016
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    10 Kasım 2016, Perşembe
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    Gaziantepspor’a uyarı

    Gaziantepspor’a uyarı
    'ya 4-3 yenilen 'te teknik heyet, oyuncuları net bir dille uyardı. Milli arayı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen teknik direktör , "Artık puan kaybına tahammülümüz yok" ifadesini kullandı.
    1. 10 Kasım 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:53
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