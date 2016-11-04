 Antep’e 100 bin TL! – Fotomaç – 04 Kasım 2016
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    04 Kasım 2016, Cuma
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    Antep’e 100 bin TL!

    Antep’e 100 bin TL!
    , 'a 100 bin TL para cezası verdi. Kurul, geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı bu cezanın verildiğini açıkladı.
    1. 04 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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