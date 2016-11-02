G.Antep’te 4 sakat
Osmanlı zaferiyle kendine gelen G.Antep'te deplasmandaki A.Alanya maçı öncesi sakatlar can sıkıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, "Belki Muhammet İldiz yetişebilir ama Ghilas, Fatau ve Orkan'ın yetişmesi zor görünüyor" bilgisini verdi.
- 02 Kasım 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 00:11
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
1907 iki maçtada napolinin beceriksizliğine ve hakemlere dua edin
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
antibjk ilk maçta ofsayt golle bir galbiyet bu maçta napoli tek kale oynadı saçma bi penaltıyla beraberlik şerbet akıyor resmen bunlardan.
- Maç sonucu: Beşiktaş 1-1 Napoli
Toplam 18
Yorum
KFY NAPOLİ bejekeyi elinden kaçırdı ne ballı bir takım bu jimnastik kulübü ya ya hakemler ya balları adamları kurtarıyor hep
G.Antep’te 4 sakat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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