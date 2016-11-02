 G.Antep’te 4 sakat – Fotomaç – 02 Kasım 2016
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    02 Kasım 2016, Çarşamba
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    ’te 4 sakat

    G.Antep’te 4 sakat
    Osmanlı zaferiyle kendine gelen G.Antep'te deplasmandaki A.Alanya maçı öncesi sakatlar can sıkıyor. Teknik direktör İsmail Kartal, "Belki Muhammet İldiz yetişebilir ama Ghilas, Fatau ve Orkan'ın yetişmesi zor görünüyor" bilgisini verdi.
    1. 02 Kasım 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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