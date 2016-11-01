İlhan için destek istedi
G.Antep'in teknik patronu İsmail Kartal, Osmanlıspor maçında gol atan İlhan Parlak için, "O deneyimli bir forvet. Gol atıp güven tazeledi. Bundan sonra gol sayısı artacaktır. Taraftarlardan İlhan için destek bekliyorum" dedi.
- 01 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Galatasaray'dan flaş karar
Toplam 42
Yorum
Adar gs iyi yapmıyorsun yazıklar olsun
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
Djenkov Hakemi konuşacak ne var burda napmış hakem ! F.B eliyle gol mu attı verdi?yoksa karabükün nizami golunü mü vermedi!5 golüde hakem attı demi!
- "Son derece maksatlı ve sıra dışı..."
Toplam 25
Yorum
reis siz böyle hakemlerle kazanırsanız avrupada sizi ivan bebek gibi hakemlerle bitirir...
İlhan için destek istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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