 İlhan için destek istedi – Fotomaç – 01 Kasım 2016
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    01 Kasım 2016, Salı
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    İlhan için destek istedi

    İlhan için destek istedi
    'in teknik patronu İsmail Kartal, Osmanlıspor maçında gol atan İlhan Parlak için, "O deneyimli bir forvet. Gol atıp güven tazeledi. Bundan sonra gol sayısı artacaktır. Taraftarlardan İlhan için destek bekliyorum" dedi.
    1. 01 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
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