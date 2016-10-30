Gaziantep 3 attı 3 aldı
Son 4 maçında galip gelemeyen Osmanlıspor’u konuk eden Gaziantepspor geriye düştüğü maçı farklı kazandı.
MUSA KIRMIZI GÖRDÜ
Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İlhan Parlak, 49. dakikada Angan ve 75. dakikada kendi kalesine Vrsajevic attı. Osmanlıspor futbolcusu Musa Çağıran 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 3 puanın sahibi Gaziantepspor oldu.
ÜSTÜN OYNADIK
Gaziantep Teknik Direktörü İsmail Kartal, Osmanlıspor karşısında üstün bir futbolla üç puan aldıklarını söyledi. Kartal, "Oyuncularım çok mücadele etti. Rakibi oynatmadık. Hızlı hücumlarla gol bulduk. Galibiyetler sürmeli" dedi.
NABİL GHİLAS KADRODAN ÇIKTI
Osmanlıspor maçı öncesi Gaziantepspor'un Cezayirli forveti Nabil Ghilas sakatlığı nüksedince kadrodan çıkarıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal Cezayirli oyuncunun yerine ilk 11'e İlhan Parlak'ı görevlendirdi. Ghilas ise büyük üzüntü yaşadı.
- 30 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 22:08
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Misafir 59 Yasini kesip sinani yada podolskiyi kanada almalı ortasahada selçuk yerine dejongu monte etmeli. Chedjouya gelince ya bu kadar isteksizlik olamaz gitmk istiyo diye oynamıyor. Çok hantal kaliyo kademede
- Aslan 1 attı 5 aldı
Toplam 16
Yorum
Ersin Köşker Carole'ün de değeri bilinmiyor bu takımda. Adam savunmsda hatasız ve hücumlarda da çok katkı sağlayan bir futbol oynuyor. Herşeyden önce özveriyle ve takım için oynuyor. Takdir etmek lazım. Selçuk tamamen bitti, artık takıma zarar veriyor, azıcık Galatasaray sevgisi varsa içinde gitsin başka bir kulübe artık, biz de emekleri ve katkılarından dolayı teşekkür edip alkışlayalım. Çünkü yönetim Selçuğa duyduğu saygıdan kolay kolay "git artık" diyemez.
- Yargıtay'da olumlu karar çıkarsa seçim var!
Toplam 14
Yorum
ömer t. Madem kulübü halka emenet etceksin oyleyse emanetin sahibi olan fb halkı diğer tabirle fb taraftarı yıllardır sen ve ayak takımından çektiği hasebiyle İLLALLAH demektedir.daha neyi kıvırıyosun defol git.hali hazırda başkan adayı varken...
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