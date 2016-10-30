Gaziantep 3 attı 3 aldı

Son 4 maçında galip gelemeyen Osmanlıspor’u konuk eden Gaziantepspor geriye düştüğü maçı farklı kazandı.

Süper Lig'de 9. hafta maçında Gaziantepspor sahasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti. Konuk ekip Osmanlıspor'un golünü 10. dakikada Umar Aminu atarken ev sahibi Gaziantepspor daha sonra oyunda etkinliğini hissettirdi.



MUSA KIRMIZI GÖRDÜ

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 12. dakikada İlhan Parlak, 49. dakikada Angan ve 75. dakikada kendi kalesine Vrsajevic attı. Osmanlıspor futbolcusu Musa Çağıran 77. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. 3 puanın sahibi Gaziantepspor oldu.



ÜSTÜN OYNADIK

Gaziantep Teknik Direktörü İsmail Kartal, Osmanlıspor karşısında üstün bir futbolla üç puan aldıklarını söyledi. Kartal, "Oyuncularım çok mücadele etti. Rakibi oynatmadık. Hızlı hücumlarla gol bulduk. Galibiyetler sürmeli" dedi.



NABİL GHİLAS KADRODAN ÇIKTI

Osmanlıspor maçı öncesi Gaziantepspor'un Cezayirli forveti Nabil Ghilas sakatlığı nüksedince kadrodan çıkarıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal Cezayirli oyuncunun yerine ilk 11'e İlhan Parlak'ı görevlendirdi. Ghilas ise büyük üzüntü yaşadı.