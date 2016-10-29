 G.Antep’in konuğu Osmanlı – Fotomaç – 29 Ekim 2016
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    29 Ekim 2016, Cumartesi
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    G.Antep’in konuğu Osmanlı

    G.Antep’in konuğu Osmanlı
    Süper Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret olan Gaziantepspor, bugün evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Abdülkadir Kayalı ve Frantisek Rajtoral cezaları tamamlanırken, teknik kadro oyuncuları ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
    1. 29 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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