G.Antep’in konuğu Osmanlı
Süper Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret olan Gaziantepspor, bugün evinde Osmanlıspor'u konuk edecek. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Abdülkadir Kayalı ve Frantisek Rajtoral cezaları tamamlanırken, teknik kadro oyuncuları ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.
- 29 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Savunmanın belkemiği cezalı duruma düştü!
Toplam 1
Yorum
ADEM34 DİREK KIRMIZIYDI AMA HAKEM SAĞOLSUN YAPTI YİNE YAPACAĞINI ...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
normal sonuç gs bu yıl toplam 5 maç ancak alır kadro iyi değil ve takım olamadılar...
- Kanarya ezeli rakibini farklı geçti!
Toplam 11
Yorum
FB Türk derbisine, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Fenerin yildizlari izlemeye kosarak geldiler. Izlemeye devam cocuklar.
G.Antep’in konuğu Osmanlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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