 Gaziantep’e stat müjdesi – Fotomaç – 28 Ekim 2016
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    28 Ekim 2016, Cuma
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    Gaziantep’e stat müjdesi

    Gaziantep’e stat müjdesi

    Gaziantep'te yapımı süren yeni stadın peyzaj çalışmaları sona erdi.

    Şehitkamil İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi'nde yapımı süren ve 33 bin kişilik olması beklenirken kapasitesi 35 bin 500'e çıkarılan stadın inşaatının yüzde 98'i tamamlandı. Toplam 120 milyon liraya mal olan stadın dış cephesine farklı açılardan bakıldığında, Gaziantepspor'un renkleri olan kırmızı, siyah ve beyaz görülüyor. Bu özelliği sayesinde Gaziantepli futbolseverlerin "renkli stat" adını verdiği statta son teknoloji kullanılıyor.
    1. 28 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:48
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