Musa uçurdu
Süper Lig’de evinde Kayseri’ye yenilen kırmızı-siyahlılar, A SPOR’dan yayınlanan maçta Trabzon’un 3. Lig takımı karşısında zorlandı. Musa Nizam’ın golü Antep’i gruplara taşıdı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Antep, Trabzon takımı Düzyurtspor karşısında adeta ecel terleri döktü. Ligde son iki maçından galibiyet çıkaramayan ve geçen hafta evinde Kayserispor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. 3. Lig 3. Grup'tan rakibi önünde 23'te sezon başında Trabzon'dan transfer edilen Musa Nizam'la öne geçen Güneydoğu ekibi, zor anlar yaşasa da 90 dakika sonunda gruplara adını yazdırdı. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisiyle Gaziantep'e meydan okuyan Düzyurt'ta Taşkın 90'da kırmızı kart gördü.
'BU GALİBİYET MORAL OLDU'
G.Antep Teknik Direktörü İsmail Kartal, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Eksiklere rağmen gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. İkinci golü bulamamız nedeniyle stres yaptık. Ama sonu bizim açımızdan güzel bitti" dedi.
'BU GALİBİYET MORAL OLDU'
G.Antep Teknik Direktörü İsmail Kartal, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Eksiklere rağmen gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. İkinci golü bulamamız nedeniyle stres yaptık. Ama sonu bizim açımızdan güzel bitti" dedi.
- 26 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 22
Yorum
bjk35 hasan ali'yi boşver de ismail köybaşı ne yapıyor iyi mi? sen ondan haber ver hahahahhahahaha:D
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Lens ile gözlerim daha iyi görüyor
- Kontakt Lens
Toplam 42
Yorum
Alemdar Hakemler her hafta size calisiyor birazda bize calissin
Musa uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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