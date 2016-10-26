 Musa uçurdu – Fotomaç – 26 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ekim 2016, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Musa uçurdu

    Musa uçurdu

    Süper Lig’de evinde Kayseri’ye yenilen kırmızı-siyahlılar, A ’dan yayınlanan maçta Trabzon’un 3. Lig takımı karşısında zorlandı. Musa Nizam’ın golü Antep’i gruplara taşıdı.

    Ziraat Kupası'nda G.Antep, Trabzon takımı Düzyurtspor karşısında adeta ecel terleri döktü. Ligde son iki maçından galibiyet çıkaramayan ve geçen hafta evinde Kayserispor'a 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. 3. Lig 3. Grup'tan rakibi önünde 23'te sezon başında Trabzon'dan transfer edilen Musa Nizam'la öne geçen Güneydoğu ekibi, zor anlar yaşasa da 90 dakika sonunda gruplara adını yazdırdı. Ligde 5 maçlık yenilmezlik serisiyle Gaziantep'e meydan okuyan Düzyurt'ta Taşkın 90'da kırmızı kart gördü.

    'BU GALİBİYET MORAL OLDU'
    G.Antep Teknik Direktörü İsmail Kartal, tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Eksiklere rağmen gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. İkinci golü bulamamız nedeniyle stres yaptık. Ama sonu bizim açımızdan güzel bitti" dedi.
    1. 26 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Musa uçurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.