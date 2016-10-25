 G.Antep Arena bitiyor – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    G.Antep Arena bitiyor

    G.Antep Arena bitiyor
    Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaptırılan G.Antep Arena'da sona gelindiğini belirterek, "Sadece çimlerinde sorun var" dedi.
    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:25
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