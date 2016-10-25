 Antep, Düzyurtspor'u tek golle geçti – Fotomaç – 25 Ekim 2016
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    25 Ekim 2016, Salı
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    Antep, Düzyurtspor'u tek golle geçti

    Antep, Düzyurtspor'u tek golle geçti

    Ziraat Kupası 3. tur maçında Toto Süper Lig takımı kendi evinde, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Düzyurtspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda gruplara yükselmeyi başardı.

    23. dakikada 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Alpay Koçaklı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Musa Nizam, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    VİDEO | GAZİANTEPSOR'A TURU GETİREN GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    1. 25 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 19:33
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