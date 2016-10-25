Antep, Düzyurtspor'u tek golle geçti
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantepspor kendi evinde, Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Düzyurtspor'u 1-0 mağlup etti. Gaziantep ekibi, bu galibiyetle Türkiye Kupası'nda gruplara yükselmeyi başardı.
23. dakikada Gaziantepspor 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Alpay Koçaklı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde iyi yükselen Musa Nizam, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, Gaziantepspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
VİDEO | GAZİANTEPSOR'A TURU GETİREN GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
- 25 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 19:33
- Aboubakar kaliteli bir forvet
Toplam 5
Yorum
Körfez Kartalı Büyüksün Başkan başka söze gerek yok.
- Caner 6 ay yok
Toplam 8
Yorum
Metin Allah yardimcin olsun ne olsa olsun bizim ailedesin satmayiz seni canoooo
- Küçük Hagi’den siftah
Toplam 2
Yorum
MERT Beyoğlu, bu yorumu yapmadan önce çocuğun maçını hiç izledinmi?
Antep, Düzyurtspor'u tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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