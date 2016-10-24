İsmail Kartal'dan ilginç çıkış
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakat futbolculardan dolayı sürekli eksik çalıştıklarını belirterek, tam kadroyla antrenmana çıktıkları gün kurban keseceğini söyledi.
"Ligin altı karmaşık bir hal aldı"
İsmail Kartal, Kayserispor karşısında hiç beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, "Kayserispor maçını kaybettiğimiz çok üzgünüz. Dengeli başladığımız bir karşılaşmaydı. İlk yarı bizim kontrolümüzde geçen bir maçtı ve neticede golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık. Çok net bir gol pozisyonuna girdik. Eğer değerlendirebilseydik belki maç farklı bir hale de gidebilirdi. Yaptığımız bireysel hatalardan yediğimiz gollerle hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet elde ettik. Üzgünüz bu sonucu düzeltecek olanlar da bizleriz. Bu ligde her takım birbirinden puan alabiliyor. Ligin alt sıraları gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Takım olarak bunun bilincindeyiz ve bu bilincin farkında olarak çalışıyoruz. Her maçın hikayesi farklı oluyor. Biz de Osmanlıspor maçına en iyi şekilde hazırlanıp bunu telafi etmek için sahaya çıkacağız. Son maçlarda bireysel hatalardan goller yiyoruz. Takım olarak ortaya konulan futboldan memnunuz. Sadece birkaç ufak hatamız var bunları da düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.
"Zamana ve sabra ihtiyacımız var"
Gaziantepspor'un yeni kurulan bir takım olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Biz yeni kurulan bir takımız. Bu takımın zamana ve sabra ihtiyacı var. Bu süreçte ligde tutunabilmek için ligi tamamlayabilmek için iyi puanlar almaya da ihtiyacımız var. Ekibimle birlikte çok çalışıyoruz. Oyuncularım da çok üzgünler inşallah bundan sonra daha iyi sonuçlar almak için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"
Ziraat Türkiye Kupası'nda öncelikli hedeflerinin TFF 3'üncü lig temsilcisi Düzyurtspor'u eleyerek gruplara kalmak olduğunu söyleyen İsmail Kartal, "Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Öncelikle kendi evimizde Düzyurtspor'u mağlup ederek gruplara kalmak istiyoruz. Hem lige hem de kupada yürüyebilecek bir kadroya sahibiz" şeklinde konuştu.
"Tam kadro çalıştığımız gün kurban keseceğim"
İsmail Kartal, sezon başından beri sakat futbolcuların çokluğundan dolayı tam kadro çalışamamaktan yakındı. Kartal, "Evans Kangwa'nın son testleri bugün yapılacak ve yarın normal takımla antrenmanlara başlayacak. Orkan Çınar ise Alanya maçı sonrası milli takım arasında normal takımla çalışmalara başlayacak. Bu iki futbolcu dışında sakat futbolcumuz yok. İnşallah takım hep birlikte antrenmana çıktığı gün bir kurban keseceğim. Sezon başından beri hiçbir arada antrenmana çıkamadık. Milli maç arasında Orkan'ın da takıma dönmesiyle bir kurban keseceğim" diye konuştu.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 19:11
- Eren'siz derdi çok
Toplam 8
Yorum
katılmıyorum solda bruma sağda yasin diyosun da hangisi kaç defa çizgiye inip orta açıyor varsa yoksa içeriye kat edip şut çekmek tek kişilik oynanmıyor bu oyun bencilliğe yer yok bu sporda artık bunun anlaşılması gerekiyo genç felanda değil kardeşim 21-22 yaşında genç dediğin adam 18 19 yaşında olur artık bunların çoktan oturmuş olması gerekiyor !
- Orman'dan Caner'e ziyaret
Toplam 9
Yorum
TC Tamamiyle yanlis bilgi. Futbolda asil tendonunu yirtan ve hala oynayan o kadar cok var ki.
- Konyaspor-Fenerbahçe I CANLI
Toplam 16
Yorum
geçen seneler gibi FB yine herzamankki gibi penaltıdan ve hakem sayesinde kazanıyor 1 - 0 .. 1- 0 ne güzel arkadaş =)) yaşa FB çemmmm iyi gidiyoruz hep beleşten kazanmayı seviyorum yaaa
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