 Gaziantep Arena'da son durum – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    24 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gaziantep Arena'da son durum

    Gaziantep Arena'da son durum

    Gençlik ve Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan Gaziantep Arena'da incelemelerde bulundu.

    Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre son durumu görmek üzere kente gelen Türk, Gaziantep Arena'yı gezdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın talimatıyla incelemelerde bulunduğunu belirten Türk, stadın son durumuyla ilgili şunları kaydetti:

    "Şu an stadın yapımı TOKİ tarafından devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz de koordineli bir şekilde TOKİ ile çalışmalara destek sağlıyoruz. Stadyumun fiziki çalışmaları tamamlanmış durumdadır. Sadece çimde biraz sıkıntılar var. Bununla ilgili olarak teknik ekibimiz burada, gereken tüm çalışmaları en iyi ve hızlı bir biçimde yapacak. Sonuç itibarıyla bir canlıyla yani çimle uğraşılıyor. Bu canlının bu çalışmalara tepkisi çok önemlidir. Biz de bununla ilgili daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çimle ilgili olarak teknik ekipten günlük rapor istedik. Çalışmaları sıklıkla takip edip çimin gelişimine göre gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Temennimiz Gaziantep'e güzel ve sorunsuz bir stadyum teslim etmek. Çünkü milyonlarca lira yatırımla yapılan stadyumlarda sıkıntılar doğduğunda, tekrar milyonlarca lira harcamayla bakım yapılıyor. Bu sorunu yaşamamak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah çok yakın zamanda Gaziantep Arena'yı sporseverlerin hizmetine sunacağız."

    Türk'ün inceleme gezisine, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, tesisler şube müdürü Ayhan Alkan, Kulübü Asbaşkanı Bülent Konca, teknik direktör İsmail Kartal ve Gaziantepspor'un kaptanı Elyasa Süme de katıldı.

    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:30
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