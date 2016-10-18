 Gaziantepspor’da Kartal umutlu – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    ’da Kartal umutlu

    Gaziantepspor’da Kartal umutlu
    Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan 'un teknik direktörü İsmail Kartal, kısır bir maç oynandığını söyledi. Kartal, "Sahada istediklerimizi yapamadık. Üstelik maçı 9 kişi bitirdik. Bu açıdan 1 puanı olumlu görüyorum" dedi. Kartal, takımının kalitesine inandığını kaydederek, "Güzel günler yakında" diye konuştu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:13
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