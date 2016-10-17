''Her takım birbirinden puan alabilir''

Kartal, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında deplasmanda golsüz berabere kaldıkları Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Kasımpaşa karşısında final paslarını yapamadıklarını belirten İsmail Kartal, "İlk yarıda oyunun hakimi bizdik. İkinci yarıya değişiklik yaparak başladık. Abdülkadir Kayalı'nın atılması planlarımızı bozdu. 10 kişi kaldıktan sonra önce gol yememek, sonra da skoru koruyup, atabiliyorsak 1 ya da 2 gol atıp maçı kazanmayı hedefliyorduk ancak bunu gerçekleştiremedik. Maçın son dakikalarında da Rajtoral'ın atılmasıyla 9 kişi kaldık. Sahada iyi mücadele etmeye çalıştık. Bir puan almasını bildik." dedi.

Ligde her takımın birbirinden puan alabileceğini aktaran İsmail Kartal, şöyle devam etti:

"Her puanın gerçekten bir anlamı ve önemi var. Önümüzde bir Kayserispor maçı var. Ardından da Osmanlıspor ile karşılaşacağız. Arada bir de kupa maçı oynayacağız. Buna göre planlamamızı yaptık. Cuma günkü Kayserispor maçına en iyi şekilde hazırlanıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah kazanıp yolumuza devam edeceğiz."



"KARTLAR TAKIMA ZARAR VERİYOR"

Kasımpaşa maçındaki kırmızı kartlara değinen Kartal, "Abdülkadir Kayalı'nın gördüğü kartlar ikili mücadeleden doğan pozisyonlardandı. Bunlar futbolun içerisinde olabilecek kartlar. Bu kartlar normal ama Rajtoral'inki öyle değil. Avrupa'da futbol oynamış, Avrupa kupalarında mücadele etmiş böylesine üst düzey oyuncuların sonuç ne olursa olsun 1-2 dakika kala hakeme itirazdan dolayı gördüğü kartlar takıma zarar veriyor. Bununla ilgili de yönetimle görüşülecek. Gerekirse ufak bir ceza verilecek. Bu böyle bırakılmayacak. Abdülkadir Kayalı, tamamen topa müdahale etmek üzereyken kart gördü. Gösterilen iki kartta doğrudur. 9 kişi, 1 puan aldık, inşallah bundan sonra da bu tip kartları görmeden sahada 11 kişi kalarak en iyi mücadelemizi veririz." şeklinde konuştu.

Gaziantepspor teknik direktörü, takımdaki sakat oyuncuların durumuna değinerek, şunları kaydetti:

"Alpay'da ciddi bir şey yok, bugün antrenmana çıktı. Evans'ta bir problem var. Baktığınız zaman sezon başından beri çok fazla sakatlığımız olmadı. Sadece 3 oyuncumuzda sakatlık var. Bizi sarsacak sakatlıklar olmadı. Sonuçta bir takımız. Evans, Bursaspor maçında gerçekten çok güzel performans ortaya koydu. Tabii ki Evans'ın ortaya koyduğu o performansın yıl boyunca devam ettirmesini isteriz. Futbolda hem oyuncuların hem de takımların zaman zaman inişleri ve çıkışları olabilir. İyi bir Evans'ın Kasımpaşa maçında sahada olmasını isterdik. Belki o zaman çok daha fazla pozisyon üretebilirdik. Oyundan atılmalar olmadan maçı da kazanıp evimize gelebilirdik. Umarım bundan sonra sakatlıklar olmaz. İdeal kadromuzla sahaya çıkıp istenilen mücadeleyi ortaya koyup sonuçları da alıp yolumuza devam ederiz.