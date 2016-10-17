Gaziantepspor, Kayserispor hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantepspor, Kayserispor karşılaşması hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Celal Doğan Tesisleri'nde bu akşam saatlerinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları, düz koşu yaptı. Dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı şut çalışması ile sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında eksik kalmalarına rağmen 1 puanla döndüklerini hatırlatarak şunları dedi:
"Kasımpaşa'ya 3 puan almak için gitmiştik. Hazırlıklarımız bu yöndeydi. Oyunun ilk devresinde maça hakim olan bizdik. 2-3 tane de kontradan ataklarımız oldu. Pasları iyi değerlendirebilseydik, maçı ilk yarıda kopartabilirdik. İyi gidiyordu, ama 10 kişi kaldıktan sonra bu tip maçlarda rakip üzerimize yüklenmeye başladı. Maçın son dakikalarda oyuncumuzun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldık. 9 kişi kaldıktan sonra da son 5 dakikayı iyi değerlendirdik. Sahada iyi mücadele etmeye çalıştık. 9 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Deplasmanda 1 puan almasını bildik. Önümüze bakıyoruz."
Kayserispor ile kendi sahalarında oynayacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini ifade eden Kartal, şöyle konuştu:
"Bu lig gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Herkes herkesten puan alabiliyor. Onun için biz de bunun bilincindeyiz. Gerçekten her puanın bir anlamı ve önemi var. Önümüzde Cuma günü oynayacağımız bir Kayserispor maçı var. Ardından Osmanlıspor arada bir de kupa maçı oynayacağız. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Ona göre bu hafta içi Cuma günkü Kayserispor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah kazanıp yolumuza devam ederiz."
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:48
- Zirveden çıkan karar operasyon
Toplam 185
Yorum
adalet09 Şaka gibi..Zirveden çıkan sonuca bak hala taraftarı kandırmaya devam ediyorlar tek çare senin ve yönetimin gitmesidir son 3 sezondur taraftara acı çektirdiğiniz yeter..3 sezondur yaptığın yanlış transferler seçtiğin 3. sınıf hocalar geri getirdiğin oyuncular hangi birine sayalım daha fazla 25 milyon tafaftarı acı çektirme bırak Ali KOÇ un önünü aç kulübede taraftarada heyecan gelsin
- Emenike’den dirsek
Toplam 12
Yorum
yorum farki fbli yönetici ve taraftar kardeşlerimiz rakipleriyle uğraşıp şiddete teşvik eder.o da işe yaramaz birbirlerini döver. biraz özeleştiri yaa!
- Beşiktaş'a Rus hakem
Toplam 5
Yorum
Hıdır özdemir Bu hakeme dikkat etmek gerekir kırmizı kartı çok sever
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