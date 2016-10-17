Gaziantepspor, Kayserispor hazırlıklarına başladı

Celal Doğan Tesisleri'nde bu akşam saatlerinde antrenmana çıkan kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları, düz koşu yaptı. Dar alanda pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı şut çalışması ile sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında eksik kalmalarına rağmen 1 puanla döndüklerini hatırlatarak şunları dedi:



"Kasımpaşa'ya 3 puan almak için gitmiştik. Hazırlıklarımız bu yöndeydi. Oyunun ilk devresinde maça hakim olan bizdik. 2-3 tane de kontradan ataklarımız oldu. Pasları iyi değerlendirebilseydik, maçı ilk yarıda kopartabilirdik. İyi gidiyordu, ama 10 kişi kaldıktan sonra bu tip maçlarda rakip üzerimize yüklenmeye başladı. Maçın son dakikalarda oyuncumuzun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldık. 9 kişi kaldıktan sonra da son 5 dakikayı iyi değerlendirdik. Sahada iyi mücadele etmeye çalıştık. 9 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız iyi mücadele ettiler. Deplasmanda 1 puan almasını bildik. Önümüze bakıyoruz."



Kayserispor ile kendi sahalarında oynayacakları maçtan galip ayrılmak istediklerini ifade eden Kartal, şöyle konuştu:

"Bu lig gerçekten çok karmaşık bir hal aldı. Herkes herkesten puan alabiliyor. Onun için biz de bunun bilincindeyiz. Gerçekten her puanın bir anlamı ve önemi var. Önümüzde Cuma günü oynayacağımız bir Kayserispor maçı var. Ardından Osmanlıspor arada bir de kupa maçı oynayacağız. Biz de buna göre planlamamızı yaptık. Ona göre bu hafta içi Cuma günkü Kayserispor maçına iyi bir şekilde hazırlanıp, kazanmak için sahaya çıkacağız. İnşallah kazanıp yolumuza devam ederiz."