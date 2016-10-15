 G.Antep sıkıntılı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    G.Antep sıkıntılı

    G.Antep sıkıntılı
    ile deplasmanda oynayacak olan Gaziantepspor, bu sezon henüz dış sahada galibiyet ile tanışamadı. Son dış saha maçında F.Bahçe'ye 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar 3 deplasman maçından sadece 1 puan toplayabildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:26
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