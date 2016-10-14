 Kartal kadroyu bozmayacak – Fotomaç – 14 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2016, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kartal kadroyu bozmayacak

    Kartal kadroyu bozmayacak

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan ’da Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi.

    İki haftalık milli aranın ardından odağını yarın oynanacak maçına çeviren Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 6. haftasında evinde oynadıkları ve 3-2 kazandıkları maçında kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi. karşısında oynanan etkileyici futbol ile yönetim ve taraftarı memnun etmişti.

    Orkan Çınarı riske etmeyecek
    Deneyimli teknik adam sakatlığını yeni atlatan Orkan Çınarı yarın oynanacak Kasımpaşa maçında riske etmeyecek. Başarılı oyuncuyu hafta içinde Ziraat Kupası'nda oynanacak olan Düzyurtspor maçında ilk 11'de şans vereceği öğrenildi.

    Gözler Nabil Ghilas'ta
    Gaziantepspor'un yarın oynanacak zorlu Kasımpaşa maçında en büyük kozların da birisi Cezayirli forvet oyuncusu Nabil Ghilas olacak. Geldiği günden bu yana takıma daha çabuk adapte olan başarılı forvet oyuncusu bu maçta İsmail Kartal'ın en büyük kozların da biri olacak. Ligde şu ana dek 4 maça çıkan ileri hücum oyuncusu kırmızı-siyahlı formayla 2 golü bulunuyor.
    Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Kasımpaşa karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:
    "Kalede Itanje, defans dörtlüsünde Rajtoral, Barış, Elyasa, Van Hintum orta sahanın ortasında Muhammed - Abdülkadir, sağ kanatta Davy Angan sol kanatta Kangwa ve forvet arkasında Daniel Kolar, ilerde ise Nabil Ghilas."
    1. 14 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 18:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kartal kadroyu bozmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.