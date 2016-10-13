 Gaziantepspor'da Kasımpaşa hazırlıkları – Fotomaç – 13 Ekim 2016
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    13 Ekim 2016, Perşembe
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    'da hazırlıkları

    Gaziantepspor'da Kasımpaşa hazırlıkları

    , Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

    Ayak tenisi oynanan antrenmanda, taktik ve şut çalışmaları yapıldı.

    Kırmızı-siyahlılar, yarın sabah gerçekleştirilecek idmanla çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

    1. 13 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:43
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