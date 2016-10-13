Gaziantepspor'da Kasımpaşa hazırlıkları
Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Celal Doğan Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ayak tenisi oynanan antrenmanda, taktik ve şut çalışmaları yapıldı.
Kırmızı-siyahlılar, yarın sabah gerçekleştirilecek idmanla çalışmalarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.
- 13 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 16:43
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
Toplam 3
Yorum
Aydın The King
- O maçlar da şifresiz yayınlanacak
Toplam 2
Yorum
Aydın Trt'de basketbol spikeri mi kaldı , bırakında Ntvspor yayınlasın...
- F.Bahçeli yönetici açıkladı: 10 yıl daha Fener'de
Toplam 3
Yorum
50 sene Obradoviç 50 sene daha kalır bence
Gaziantepspor'da Kasımpaşa hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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