Antep’in gururu Alpay

Elit Tur'a yükselen U19'ların Ukrayna maçında iki frikik golü atan Alpay Koçaklı Gaziantepspor'un milli gururu oldu. 18 yaşındaki orta saha, İsmail Kartal'la birlikte şans bulmaya başladı ve ligde 2, kupada 1 maçta forma giydi. Yönetim geçen eylül ayında Alpay'ın kontratını 4 yıl daha uzatmıştı.