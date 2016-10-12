Gaziantep yükselecek
Gaziantepspor'un Fildişi Sahilli oyuncusu Davy Angan, takım olarak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Deplasmanda Kasımpaşa ile zor bir maç yapacaklarını belirten Angan, "Takım olarak uyumu yakaladık. Artık seri galibiyetler alabiliriz. Kasımpaşa maçı başlangıç olacaktır. Tek isteğimiz taraftarımızın maçlara daha çok gelmesi" dedi.
- 12 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yeni transfer van Persie
Toplam 13
Yorum
Tekin Bora Haydi Van Persie Manchester United a karşı patlama yap göster kendini bütün fener düşmanları çatlasın sana güveniyoruz seni seviyoruz .
- Fenerbahçe'ye Lens müjdesi
Toplam 5
Yorum
Login Puro mun baronu kimin önde oldugu belli ama kimin aglayacagi ic de beli degil
- Şans değil alın teri
Toplam 2
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antijimnastik HAKEMLRE ADANMIŞ SÖZDE ALIN TERİ
Gaziantep yükselecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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