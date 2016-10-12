 Gaziantep yükselecek – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    Gaziantep yükselecek

    Gaziantep yükselecek
    'un Fildişi Sahilli oyuncusu Davy Angan, takım olarak son haftalarda iyi bir çıkış yakaladıklarını ve bu çıkışı sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Deplasmanda ile zor bir maç yapacaklarını belirten Angan, "Takım olarak uyumu yakaladık. Artık seri galibiyetler alabiliriz. Kasımpaşa maçı başlangıç olacaktır. Tek isteğimiz taraftarımızın maçlara daha çok gelmesi" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:24
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