 Yeni stat coşturur – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Yeni stat coşturur

    Yeni stat coşturur
    Gaziantep'te, yöneticiler 8. haftadaki Kayserispor maçını yeni stadı Gaziantep Arena'da oynamak için TOKİ'ye başvurdu. Teknik direktör İsmail Kartal ise "Yeni stadımızda çok daha iyi bir takımı izlenecek" açıklamasını yaptı.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:56
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