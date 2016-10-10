 Gaziantep’ten zafer sözü – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Gaziantep’ten zafer sözü

    Gaziantep’ten zafer sözü

    Kırmızı-siyahlıların hocası İsmail Kartal’dan camiaya mesaj: Sorunlarımızı aştık. Yeni başarılara hazır olun.

    Süper Lig'in 6. haftasında 'u yenerek rahat bir nefes alan Gaziantepspor'da söz İsmail Kartal'da... Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten kırmızı-siyahlıların hocası, "Kasımpaşa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Tüm planlarımız 3 puan üzerine kurulu. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rakibimiz yeni hocasıyla yeni bir hava yakaladı. Sürekli olarak golü düşünen bir rakibe konuk olacağız. Biz de kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'a karşı aldığımız galibiyet oyuncularımızın özgüveni açısından da önemliydi. Şimdi bu durumu istikrara dönüştürüp, çıkışı sürdürmeliyiz" dedi.

    TARAFTARA SESLENDİ
    Taraftarların kendilerine olan desteğine de değinen Kartal, "Onlar bizim maçlardaki itici gücümüz. Sezona sorunlu başlamamıza rağmen her zaman yanımızda oldular. Bu desteklerini sürdürmelerinizi istiyoruz ve onlara söz veriyorum. Bu sezon taraftarlarımıza önemli zaferler yaşatacağız" açıklamasını yaptı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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