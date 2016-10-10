Gaziantep’ten zafer sözü
Kırmızı-siyahlıların hocası İsmail Kartal’dan camiaya mesaj: Sorunlarımızı aştık. Yeni başarılara hazır olun.
Süper Lig'in 6. haftasında Bursaspor'u yenerek rahat bir nefes alan Gaziantepspor'da söz İsmail Kartal'da... Galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten kırmızı-siyahlıların hocası, "Kasımpaşa ile zorlu bir karşılaşmaya çıkacağız. Tüm planlarımız 3 puan üzerine kurulu. Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdik. Rakibimiz yeni hocasıyla yeni bir hava yakaladı. Sürekli olarak golü düşünen bir rakibe konuk olacağız. Biz de kazanmak için sahada elimizden geleni yapacağız. Bursaspor'a karşı aldığımız galibiyet oyuncularımızın özgüveni açısından da önemliydi. Şimdi bu durumu istikrara dönüştürüp, çıkışı sürdürmeliyiz" dedi.
TARAFTARA SESLENDİ
Taraftarların kendilerine olan desteğine de değinen Kartal, "Onlar bizim maçlardaki itici gücümüz. Sezona sorunlu başlamamıza rağmen her zaman yanımızda oldular. Bu desteklerini sürdürmelerinizi istiyoruz ve onlara söz veriyorum. Bu sezon taraftarlarımıza önemli zaferler yaşatacağız" açıklamasını yaptı.
TARAFTARA SESLENDİ
Taraftarların kendilerine olan desteğine de değinen Kartal, "Onlar bizim maçlardaki itici gücümüz. Sezona sorunlu başlamamıza rağmen her zaman yanımızda oldular. Bu desteklerini sürdürmelerinizi istiyoruz ve onlara söz veriyorum. Bu sezon taraftarlarımıza önemli zaferler yaşatacağız" açıklamasını yaptı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Gaziantep’ten zafer sözü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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