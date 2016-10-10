Antep galibiyete kilitlendi

Kartal, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımlara giden oyuncularının olduğunu hatırlatarak, bu yüzden bu arada hazırlık maçı yapmayı tercih etmediklerini ifade etti.

Arayı fizik anlamında henüz tam anlamıyla hazır olmayan oyuncular üzerinde yoğun çalışmalar yaparak geçirdiklerini aktaran Kartal, "Fizik olarak iyileşmesini istediğimiz oyuncular vardı. O anlamda güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Mesela, Orkan Çınar da aramıza katıldı. Oynayabilmesi için birkaç haftası daha var ama aramıza dönmesi bizi sevindirdi." diye konuştu.

Kasımpaşa maçına hazırlandıklarını belirten Kartal, şöyle konuştu:

"Kasımpaşa maçına puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Her geçen gün gelişen bir takımız ve iyi yoldayız. Taraftarı mutlu etmek ve kulübü de hak ettiği yere taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."



Milli takım açıklaması

Kartal, milli takımın durumuyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Açıkçası milli takımın içinde bulunduğu durum, karmaşık bir durum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Neticede takımın başındaki isim, bizim arkadaşımız ve büyüğümüz. Evet, şu anda iyi gitmiyor, bazı şeylerin düzeltilmesi için de bazı şeyler yeniden gözden geçirilmeli ve irdelenmeli düşüncesindeyim. Tabii ki hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız, takımımızın başarılı olmasını isteriz. İnşallah şu an yaşanan krizi, oynanacak maçlarla atlatırız."



Antrenmandan notlar

Celal Doğan Tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolculardan Abdulkadir Kayalı ve Muhammed İldiz'in takımdan ayrı düz koşuyla tamamlandığı antrenmana, uzun süredir sakatlığı nedeniyle il dışında bulunan Orkan Çınar da katıldı. Çınar'ın takım arkadaşlarıyla kucaklaşıp hasret giderdiği görüldü.

Pas ve şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.