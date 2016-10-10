Antep galibiyete kilitlendi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa deplasmanına puan ya da puanlar almak için gideceklerini söyledi.
Kartal, antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, milli takımlara giden oyuncularının olduğunu hatırlatarak, bu yüzden bu arada hazırlık maçı yapmayı tercih etmediklerini ifade etti.
Arayı fizik anlamında henüz tam anlamıyla hazır olmayan oyuncular üzerinde yoğun çalışmalar yaparak geçirdiklerini aktaran Kartal, "Fizik olarak iyileşmesini istediğimiz oyuncular vardı. O anlamda güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Mesela, Orkan Çınar da aramıza katıldı. Oynayabilmesi için birkaç haftası daha var ama aramıza dönmesi bizi sevindirdi." diye konuştu.
Kasımpaşa maçına hazırlandıklarını belirten Kartal, şöyle konuştu:
"Kasımpaşa maçına puan ya da puanlar almak için gideceğiz. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Her geçen gün gelişen bir takımız ve iyi yoldayız. Taraftarı mutlu etmek ve kulübü de hak ettiği yere taşımak için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."
Milli takım açıklaması
Kartal, milli takımın durumuyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:
"Açıkçası milli takımın içinde bulunduğu durum, karmaşık bir durum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Neticede takımın başındaki isim, bizim arkadaşımız ve büyüğümüz. Evet, şu anda iyi gitmiyor, bazı şeylerin düzeltilmesi için de bazı şeyler yeniden gözden geçirilmeli ve irdelenmeli düşüncesindeyim. Tabii ki hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız, takımımızın başarılı olmasını isteriz. İnşallah şu an yaşanan krizi, oynanacak maçlarla atlatırız."
Antrenmandan notlar
Celal Doğan Tesislerde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolculardan Abdulkadir Kayalı ve Muhammed İldiz'in takımdan ayrı düz koşuyla tamamlandığı antrenmana, uzun süredir sakatlığı nedeniyle il dışında bulunan Orkan Çınar da katıldı. Çınar'ın takım arkadaşlarıyla kucaklaşıp hasret giderdiği görüldü.
Pas ve şut çalışmalarının yapıldığı antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 18:12
- Terim maç sonu konuştu
Toplam 42
Yorum
sinan Basında adamla ilgili tek olumsuz haber yok. Kimse Emre Mor un forvette topal ın defansta yasin in milli takımda ne işi var bile diyemiyor
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Toplam 9
Yorum
Cemil marıo du arsch. sen bjk yi çok ararsın!!!!!
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Toplam 8
Yorum
YUSUF HAKAN BALTA NEDEN KADRODAN ÇIKRAILDI ACABA Bİ KENDİNE SORSAN BİRDE BEŞİKTAŞTA OYNAYIPTA SAHADA KİMLER VARDI Bİ BAKSAN İYİ OLUR
Antep galibiyete kilitlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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