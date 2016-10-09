 Kartal: Transfer yapabiliriz – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kartal: Transfer yapabiliriz

    Kartal: Transfer yapabiliriz
    Teknik Direktörü , takımın şu anki durumunun çok iyi olduğunu ancak devre arasında transfer yapabileceklerini söyledi. Kartal, "Taraftarımızın özlediği takım yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yükselişin başlayacağını düşünüyorum. Devre arasında ise 2-3 transfer yapabiliriz. Camiamız rahat olsun" dedi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 01:15
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