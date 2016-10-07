Taraftar beğenecek
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, son alınan Bursa galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, takımı taraftarın görmek istediği Gaziantepspor haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kartal, "Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz" dedi.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 21:27
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