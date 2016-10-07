 Taraftar beğenecek – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    Taraftar beğenecek

    Taraftar beğenecek
    Teknik Direktörü İsmail Kartal, son alınan Bursa galibiyetiyle moral bulduklarını belirterek, takımı taraftarın görmek istediği Gaziantepspor haline getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kartal, "Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz" dedi.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 21:27
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