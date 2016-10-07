"Hakkettiğimiz 3 puanı aldık”
Gaziantepspor kalecisi Charles Itandje, Bursaspor maçında aldıkları galibiyeti değerlendirerek, "Bursaspor maçının sonucunda hakkettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.
Gaziantepspor'un Karcemarskas'ın yerine Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Charles Itandje, geçen hafta ligde oynadıkları Bursaspor maçında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, taraftarların Bursaspor maçındaki desteklerinden çok etkilendiğini söyledi.
"Bizim için çok önemli bir galibiyetti"
Çok iyi bir futbol sergilediklerini belirten Itandje, "Bursaspor maçının sonucunda hakkettiğimiz 3 puanı aldık. Bizim için çok önemliydi. Puanları toplamaya başlamak, bunun yanı sıra her kaybettiğimiz puanlar için ileride sıkıntı olacağını biliyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti diyebiliriz" diye konuştu.
"Taraftarlarımız Bursaspor maçında çok iyiydi"
"Bizim için taraftarlarımız çok önemli" diyen Itandje, "Stat o gün tam dolu değildi. Ama onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Çünkü sezon çok uzun bir maraton bazen zor zamanlarımız olacaktır. Onların da yardımına ve desteğine her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bursaspor maçında çok iyilerdi. İnşallah her zaman böyle bizi desteklemeye devam ederler" şeklinde konuştu.
"Bizim için çok önemli bir galibiyetti"
Çok iyi bir futbol sergilediklerini belirten Itandje, "Bursaspor maçının sonucunda hakkettiğimiz 3 puanı aldık. Bizim için çok önemliydi. Puanları toplamaya başlamak, bunun yanı sıra her kaybettiğimiz puanlar için ileride sıkıntı olacağını biliyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti diyebiliriz" diye konuştu.
"Taraftarlarımız Bursaspor maçında çok iyiydi"
"Bizim için taraftarlarımız çok önemli" diyen Itandje, "Stat o gün tam dolu değildi. Ama onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Çünkü sezon çok uzun bir maraton bazen zor zamanlarımız olacaktır. Onların da yardımına ve desteğine her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bursaspor maçında çok iyilerdi. İnşallah her zaman böyle bizi desteklemeye devam ederler" şeklinde konuştu.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 09:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Sakatlardan müjdeli haber
Toplam 1
Yorum
karakartal Bu son derece sevindirici bir haber.Bu oyuncular Beşiktaş için hayati derecede önemli oyuncular.
- Yara derin pes etmek yok
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Yorum
aliuttu vaatler inşaallah gerçeğe dönüşür.
- Shevchenko: 2. yarı yorulduk
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Yorum
karakartal Shevchenko bana göre çok iyi bir milli takım hazırlamış.Onun yönetiminde Ukrayna milli takımının başarılı olacağından kuşku yok.Yolun açık olsun Shevchenko
"Hakkettiğimiz 3 puanı aldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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