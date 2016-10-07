 "Hakkettiğimiz 3 puanı aldık” – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    07 Ekim 2016, Cuma
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    "Hakkettiğimiz 3 puanı aldık”

    "Hakkettiğimiz 3 puanı aldık”

    kalecisi Charles Itandje, maçında aldıkları galibiyeti değerlendirerek, " maçının sonucunda hakkettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

    'un Karcemarskas'ın yerine Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği Charles Itandje, geçen hafta ligde oynadıkları maçında aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını söylerken, taraftarların maçındaki desteklerinden çok etkilendiğini söyledi.

    "Bizim için çok önemli bir galibiyetti"
    Çok iyi bir sergilediklerini belirten Itandje, "Bursaspor maçının sonucunda hakkettiğimiz 3 puanı aldık. Bizim için çok önemliydi. Puanları toplamaya başlamak, bunun yanı sıra her kaybettiğimiz puanlar için ileride sıkıntı olacağını biliyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti diyebiliriz" diye konuştu.

    "Taraftarlarımız Bursaspor maçında çok iyiydi"
    "Bizim için taraftarlarımız çok önemli" diyen Itandje, "Stat o gün tam dolu değildi. Ama onların bizim yanımızda olması bizim için çok önemliydi. Çünkü sezon çok uzun bir maraton bazen zor zamanlarımız olacaktır. Onların da yardımına ve desteğine her zaman ihtiyacımız olacaktır. Bursaspor maçında çok iyilerdi. İnşallah her zaman böyle bizi desteklemeye devam ederler" şeklinde konuştu.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 09:34
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