G.Antep'te Kasımpaşa hazırlıklarını sürüyor

Kırmızı siyahlı takım, Celal Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal nezaretinde yapılan çalışmada düz koşu yapan futbolcular, hazırlıklarını çift kale maç ile sürdürdü.

Gaziantepspor'da orta saha oyuncusu Abdulkadir Kayalı, takım olarak yükselen bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıklarını kaydeden Kayalı, şunları söyledi:

"Oynadığımız iyi futbolun karşılığını bu hafta aldık 3 puanla. Trabzonspor maçından itibaren yükselen formumuz vardı. Bunu futbol anlamında üstüne koyarak devam ediyorduk ama bu hafta sonunda 3 puanı aldık. Bundan sonraki haftalarda da aynı tempoyu yakalarsak, oyunumuzu sahaya yansıtırsak daha üst sıralara yükseleceğimizi düşünüyorum. Milli takım arasına da iyi girdik. Kazandığımız 3 puan sonrası motivasyonumuz yüksek. İyi çalışarak Kasımpaşa maçını bekliyoruz."

Ligde oynadıkları son 3 maçın zorlu geçtiğini ancak bu maçlardan da puan alarak çıkmayı başardıklarını aktaran Kayalı, şöyle devam etti:

"Son oynadığımız 3 maç zorluk derecesi hem fikstür açısından zorluydu. Burada puan toplamak istediğimiz kadar toplamak istiyorduk ama sadece Bursa maçında 3 puan alabildik. Şimdi fikstürümüz geçtiğimiz 3 haftaya göre daha rahat olacak. Bu 3 haftayı puan alarak ve iyi futbol oynayarak geçirdik. Kasımpaşa mücadelesine de bu motivasyonla hazırlanıp galip geldiğimiz takdirde daha üst taraflara çıkacağımızı düşünüyorum. Bu bizim için hem eşik atlama maçı olacak hem de fırsat maçı olacak.

Bu doğrultuda çalışacağız. Kasımpaşa maçını kazanıp yukarı sıralara tırmanmak istiyoruz."

Gaziantepspor kalecisi İtandje ise, İsmail Kartal'ın kendisine güvenerek şans verdiğini belirtti ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayacağını kaydetti. Ligin 6'ncı haftasında oynanan Bursaspor mücadelesinde aldıkları 3 puanın son derece önemli olduğunu ifade eden İtandje, "Tabi öncelikle bizim için Bursaspor maçında aldığımız 3 puan milli maçlar öncesi çok önemliydi. Futbol açısından bakarsak çok da iyi bir görüntü futbol sergiledik. Soncunda da hak ettiğimiz puanı aldık. Bizim için artık yani çok önemliydi puanları toplamaya başlamak. Bunun yanı sıra her kaybettiğimiz puanlar için ileride sıkıntı olacağını biliyoruz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti diyebiliriz."