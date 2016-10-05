''Her geçen gün daha çok gelişiyoruz''
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un teknik direktörü İsmail Kartal, "Oyuncularımızın coşkusu, istekli oluşu bizi daha çok motive ediyor. Bununla beraber taraftarımızın bize verdiği destekle her geçen gün daha çok gelişiyoruz." dedi.
Kartal, Celal Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışmaların çok iyi gittiğin belirterek, Bursaspor maçında alınan 3 puanı taraftara ve camiaya hediye ettiklerini söyledi.
Belarus Milli Takımı'nda yer alan Sergey Kıslyak, izinli Davy Angan ve hafif sakatlığı bulunan İlhan Parlak'ın antrenmana katılmadığını ifade eden Kartal, şöyle konuştu:
"Sıkı çalışıyoruz, iyi yoldayız hep söylüyorum yeni kurulan bir takımız. Bununla beraber oyuncularla aramızda iyi bir iletişim kurduk. Gerçekten iyi bir takımımız var bu doğrultuda biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın coşkusu istekli oluşu bizi daha çok motive ediyor. Bununla beraber taraftarımızın bize verdiği destekle her geçen gün daha çok gelişiyoruz. Gelişime açık bir takımız. Daha iyi olmak için oyuncularımızla beraber çok çalışıp, futbolumuzu daha da geliştirerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Zaman zaman kötü oynayabiliriz ama önemli olan orta ve uzun vadede taraftarı mutlu eden, onların görmek istediği bir takım haline gelmek istiyoruz."
- 05 Ekim 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 19:48
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