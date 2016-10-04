 ‘Bu sezon diriliş sezonu olacak – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    ‘Bu sezon diriliş sezonu olacak

    ‘Bu sezon diriliş sezonu olacak
    'u evinde 3-2 yenerek 3 haftalık galibiyet hasretine son veren Gaziantep'te yüzler gülüyor. Bursa karşısında iyi mücadele ederek 3 puana ulaştıklarını belirten yönetici Hikmet Akay, "Tüm gücümüzle 'u layık olduğu yerlere taşıma gayretindeyiz. İnşallah bu sezon, diriliş sezonu olacak" dedi.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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