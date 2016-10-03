Gaziantepspor, kötü gidişe "dur" dedi

Yeni sezona kaleciden forvet hattına kadar ciddi bir revizyona girerek başlayan Gaziantepspor , ligin ilk 5 haftasında tek galibiyetini 2. haftada Trabzonspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.

Sezona 2-0'lık Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, 3. haftada Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. 4'üncü haftada Medipol Başakşehir'e 1-0, 5. haftada ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantepspor, 6. hafta mücadelesinde Bursaspor'u 3-2 yendi ve 3 hafta aradan sonra üç puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, ilk 6 hafta sonunda topladığı 7 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.

- "Bu sezon, diriliş sezonu olacak"

Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akay, yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında takımın iyi mücadele ederek 3 puana ulaştığını söyledi.

Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Akay, "Tüm gücümüzle Gaziantepspor'u layık olduğu yerlere taşıma gayretindeyiz. İnşallah bu sezon, diriliş sezonu olacak." diye konuştu.