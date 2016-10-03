 Gaziantepspor, kötü gidişe "dur" dedi – Fotomaç – 03 Ekim 2016
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    03 Ekim 2016, Pazartesi
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    , kötü gidişe "dur" dedi

    Gaziantepspor, kötü gidişe "dur" dedi

    Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği 'u 3-2 yenen , 3 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.

    Yeni sezona kaleciden forvet hattına kadar ciddi bir revizyona girerek başlayan , ligin ilk 5 haftasında tek galibiyetini 2. haftada Trabzonspor karşısında 1-0'lık skorla almıştı.

    Sezona 2-0'lık yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, 3. haftada Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. 4'üncü haftada Medipol Başakşehir'e 1-0, 5. haftada ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantepspor, 6. hafta mücadelesinde 'u 3-2 yendi ve 3 hafta aradan sonra üç puanı hanesine yazdırdı.

    Kırmızı-siyahlı ekip, ilk 6 hafta sonunda topladığı 7 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.

    - "Bu sezon, diriliş sezonu olacak"

    Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akay, yaptığı açıklamada, karşısında takımın iyi mücadele ederek 3 puana ulaştığını söyledi.

    Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Akay, "Tüm gücümüzle Gaziantepspor'u layık olduğu yerlere taşıma gayretindeyiz. İnşallah bu sezon, diriliş sezonu olacak." diye konuştu.

    1. 03 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:46
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