Gaziantepspor, kötü gidişe "dur" dedi
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Bursaspor'u 3-2 yenen Gaziantepspor, 3 haftalık galibiyet hasretini dindirdi.
Sezona 2-0'lık Gençlerbirliği yenilgisiyle başlayan Gaziantep ekibi, 3. haftada Adanaspor ile golsüz berabere kaldı. 4'üncü haftada Medipol Başakşehir'e 1-0, 5. haftada ise Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantepspor, 6. hafta mücadelesinde Bursaspor'u 3-2 yendi ve 3 hafta aradan sonra üç puanı hanesine yazdırdı.
Kırmızı-siyahlı ekip, ilk 6 hafta sonunda topladığı 7 puanla 10. sırada kendisine yer buldu.
- "Bu sezon, diriliş sezonu olacak"
Gaziantepspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Akay, yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında takımın iyi mücadele ederek 3 puana ulaştığını söyledi.
Alınan galibiyetten dolayı teknik heyeti ve futbolcuları kutlayan Akay, "Tüm gücümüzle Gaziantepspor'u layık olduğu yerlere taşıma gayretindeyiz. İnşallah bu sezon, diriliş sezonu olacak." diye konuştu.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 14:46
- Süper ikili dönüyor
Toplam 24
Yorum
BEKİR TÖRE GELSİN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR AMA DARBEDEN SONRA KORKAN VE BEŞİKTAŞTAN ÜLKENİN DURUMUNU BAHANE EDEREK AYRILAN VE SONRASINDA BÜTÜN YAZ BİZİ BEKLETEN GOMEZ İ BEN BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK İSTEMİYORUM.HİÇKİMSE BEŞİKTAŞI KULLANAMAZ
- Caner’e af çıktı!
Toplam 4
Yorum
karakartal Ne büyük bir onur.fatih efendi lütfetmiş Beşiktaşlı Caneri milli takıma almış.Beşiktaşlı yöneticilerin yerinde olsam milli takıma oyuncu vermem.
- Volkan kaybı
Toplam 31
Yorum
karakartal Fenerbahçenin aleyhinde penaltı kullanılmıycak diye bir kuralmı var yada bizimmi haberimizyok.Geçen sene ondan önceki sene F.bahçe penaltılarla lige tutunmuştu.
Gaziantepspor, kötü gidişe "dur" dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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