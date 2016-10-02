Taraftarla arasındaki buzlar eridi
Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımının kazandığı 3-2’lik Bursaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere giderek taraftarla birlikte galibiyeti kutladı. Bu galibiyetin ardından tecrübeli teknik adam taraftarla arasındaki buzları da eritti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk beş haftasında topladığı dört puanla lige istediği gibi bir başlangıç yapamayan Gaziantepspor'da, ligin altıncı haftasında oynanan Bursasspor karşılaşmasında elde edilen galibiyet kırmızı-siyahlı camiada sevinçle karşılandı. Ligin 5'inci haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşması öncesinde "Ben her zaman Fenerbahçeliyim" sözleriyle gündeme gelen ve bu açıklamasından dolayı Gaziantepspor taraftarının tepkisini toplayan İsmail Kartal, Bursaspor karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyetle taraftarla arasındaki buzları da eritti. İsmail Kartal, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan Bursaspor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl, kulüp yöneticileri ve futbolcularla birlikte taraftarları selamlayarak 3-2'lik Bursaspor galibiyetini kutladı.
Kartal: "Taraftarımız varsa biz varız"
İsmail Kartal, maç sonu yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Ben ve ekibim Gaziantepspor'un başarısı için burada bulunuyoruz. Futbolculuk dönemimde bu takımın formasını giyerek Gaziantepspor'a hizmet ettim. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Gaziantepsporluyum bu takımın ekmeğini yiyorum. Ekibimle birlikte Gaziantepspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyerek Gaziantepspor'a olan bağlılığını dile getirdi.
Kangwa yıldızlaştı
Bursaspor karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyet taraftar ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. İsmail Kartal, kadroda revizyona giderek Gökhan Değirmenci'nin yerine kalede Itandje, ileride ise Larsson ve İlhan Parlak'ın yerine Kangwa ile Angan'a ilk 11'de şans verdi.
Ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen Kangwa sonraki dört haftada ise forma giyememişti. Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Kangwa 2 gol 1 asistlik performansıyla takımının elde ettiği 3-2'lik galibiyette büyük rol oynadı. Kangwa'nın yanı sıra ileri uçta görev Nabil Ghilas ve Angan da performanslarıyla hem taraftardan hem de teknik heyetten tam not aldılar. Öte yandan kırmızı-siyahlı takım Bursaspor karşısında aldığı üç puanla ligdeki puanını 7'ye yükselterek puan cetvelinde 10'uncu sıraya yükseldi.
Kartal: "Taraftarımız varsa biz varız"
İsmail Kartal, maç sonu yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Ben ve ekibim Gaziantepspor'un başarısı için burada bulunuyoruz. Futbolculuk dönemimde bu takımın formasını giyerek Gaziantepspor'a hizmet ettim. Taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum. Gaziantepsporluyum bu takımın ekmeğini yiyorum. Ekibimle birlikte Gaziantepspor'un başarısı için gece gündüz demeden çalışıyoruz" diyerek Gaziantepspor'a olan bağlılığını dile getirdi.
Kangwa yıldızlaştı
Bursaspor karşısında elde edilen 3-2'lik galibiyet taraftar ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. İsmail Kartal, kadroda revizyona giderek Gökhan Değirmenci'nin yerine kalede Itandje, ileride ise Larsson ve İlhan Parlak'ın yerine Kangwa ile Angan'a ilk 11'de şans verdi.
Ligin ilk haftasında deplasmanda 2-0 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyen Kangwa sonraki dört haftada ise forma giyememişti. Bursaspor karşılaşmasında ilk 11'de başlayan Kangwa 2 gol 1 asistlik performansıyla takımının elde ettiği 3-2'lik galibiyette büyük rol oynadı. Kangwa'nın yanı sıra ileri uçta görev Nabil Ghilas ve Angan da performanslarıyla hem taraftardan hem de teknik heyetten tam not aldılar. Öte yandan kırmızı-siyahlı takım Bursaspor karşısında aldığı üç puanla ligdeki puanını 7'ye yükselterek puan cetvelinde 10'uncu sıraya yükseldi.
- 02 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 14:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yaralı Fırtına
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ilhan nural demekki neymiş özüne dönecen
- İspanya yolcusu
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korkmaz chedjo oynayacak semih ucuza gidecek birde buna insaallah hadi bakalim diye yorum atanlar var.la olum ne ayaksiniz siz.
- İnter’e dönmeyecek
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Ferman Hahahaha türkiyenin en iyi sol beke bakin fener kovmus inter kovmus fatih terim kovmus hahahaha futboll yoksunlari sizi milli takimin bekleri fenerden di simdi ise halen fenerden dir hahahahahahaha zavalilar sizi
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